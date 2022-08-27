مصر.. وفاة طفل إثر تناوله الكحل

2022/08/27 | 23:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تحفظت النيابة العامة المصرية على أم بتهمة الإهمال إثر وفاة طفلها البالغ عامين، بعد تناوله الكحل (صبغة الحجر الأسود).

وقالت الأم في التحقيق إنها غفلت عن طفلها لدقائق معدودة، أمسك خلالها زجاجة الكحل التي لم تلحظ أنها كانت في متناول يديه.

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