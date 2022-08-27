أفضل 10 برامج لإخفاء الصور لأجهزة الايفون و الأندرويد

2022/08/27 | 23:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تريد تحميل برنامج اخفاء الصور للاندرويد او الايفون؟ تابع القراءة و ستتعرف على أفضل برامج اخفاء الصور للايفون و الأندرويد.

نعلم جميعًا مدى ملاءمة وفائدة الأجهزة المحمولة للحفاظ على أمان الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بنا لكن المشكلة تكمن في أن أي شخص لديه إمكانية الوصول إلى هاتفك الذكي يمكنه بسهولة عرض صورك المحفوظة – بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو التي ترغب في عدم إطلاع الآخرين عليها.

لحسن الحظ ، هناك الكثير من التطبيقات التي يمكنك استخدامها لتقييد الوصول إلى ملفات الوسائط الحساسة والسرية على هاتفك و سنذكر لك أفضل 10 تطبيقات لإخفاء الصور ومقاطع الفيديو لأجهزة الأندرويد و الايفون.

أفضل برامج اخفاء الصور والفيديوهات

1.



Keepsafe Photo Vault

أفضل برنامج للحفاظ على أمان صورك حيث يرسل لك التطبيق تنبيهًا كلما حاول شخص ما تسجيل الدخول إلى البرنامج .

تطبيق Keepsafe Photo Vault متاح لـ:

Apple iOS

Android

الميزات

ثلاث آليات قفل متاحة

إمكانية التخزين السحابي للنسخ الاحتياطي

يسمح لك بمشاركة الألبومات

العيوب

في بعض الأحيان لا يتم نسخ الصور احتياطيًا تلقائيًا

نبدأ قائمتنا مع تطبيق Keepsafe Photo Vault و هو تطبيق مثير للإعجاب لمستخدمي نظامي iOS و الأندرويد.



و يحتوي برنامج اخفاء الصور والفيديو هذا على كل ما تحتاجه لإبقاء صورك مخفية بما في ذلك ثلاثة خيارات قفل مختلفة: النمط ورقم التعريف الشخصي وبصمة الإصبع.

عندما يكتشف Keepsafe تفاصيل تسجيل دخول خاطئة فإنه يستخدم الكاميرا الأمامية لهاتفك لالتقاط صورة للشخص الذي قام بمحاولة تسجيل الدخول.



ثم يقوم بتدوين التاريخ والوقت للرجوع إليه.

يمكّنك البرنامج أيضًا من نقل الصور في التخزين السحابي و أفضل جزء هو أن جميع بياناتك مشفرة ، لذا يمكنك أن تطمئن إلى أن العملية برمتها موثوقة.

2.



Vaulty

يعد برنامج Vaulty أحد أقدم التطبيقات وأكثرها موثوقية لإخفاء صورك و هو متاح للاندرويد:

Android

الميزات

يوفر إمكانية النسخ الاحتياطي عبر الإنترنت

يسمح لك بربط حسابات جوجل و فيسبوك و تويتر لإرسال الصور مباشرة إلى التطبيق

يرتبط التطبيق مباشرة بحسابك في جوجل ويقوم بعمل نسخة احتياطية لجميع الصور المخفية في مجلد خاص بك.



لذلك حتى في حالة تلف هاتفك الذكي ، ستظل صورك آمنة في جوجل درايف.و يتنكر تطبيق Vaulty على أنه تطبيق بحث عن الأسهم أو تطبيق آلة حاسبة لتجنب الشك من الغرباء.

أخيرًا ، سيسعد المستخدمون بمعرفة أن التطبيق يسمح لك بترتيب الصور بناءً على الوقت أو التاريخ الذي تم تحميلها فيه آخر مرة.

3.



HiddenVault Secret Photo Album

يسمح تطبيق HiddenVault Secret Photo Album بنقل وتخزين الصور بشكل أسرع من التطبيقات الأخرى في القائمة وهو متوفر للايفون فقط:

Apple iOS

المميزات

لا يوجد حد للصور ومقاطع الفيديو

يمكن ضبط بصمة الوجه كطريقة قفل

لا يخزن أو يصل إلى أي من بياناتك الشخصية

يأتي مع متصفح خاص حتى تتمكن من تصفح الويب بشكل مجهول.

العيوب

قد تستغرق عملية التحميل إلى التطبيق وقتًا أطول قليلاً ، وهو متوفر فقط لأجهزة iOS

HiddenVault Secret Photo Album هو برنامج اخفاء صور آمن للغاية يحمي ملفات الوسائط الخاصة بك دون المساس بالبيانات الأخرى الموجودة على جهازك لذلك إذا كنت تبحث عن تطبيق رائع لإخفاء الصور ومقاطع الفيديو على جهاز الايفون الخاص بك ، فهذا خيار قوي.

يمكنك إضافة طبقة أمان إضافية عن طريق ضبط بصمة الوجه كقفل خاص بك حتى لا تقلق بشأن تسريب أي كلمات مرور.



و يتضمن التطبيق أيضًا مكانا رائعًا لكلمات المرور يخزن جميع بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بك حتى تتمكن من تشغيل أي موقع ويب بنقرة واحدة.

4.



Private Photo Vault

يتيح لك تطبيق Private Photo Vault إخفاء الصور دون فتح تطبيق منفصل و هو متوفر لهواتف الاندرويد و الايفون

Apple iOS

Android

الميزات

يأتي مع محرر صور مدمج ،

يمكنك اخفاء الصور برقم سري على هاتفك الذكي

يوفر تقريرًا عن الاختراق مع موقع GPS

Private Photo Vault هو تطبيق لإخفاء الصور مليء بالميزات ويحتوي على كل شيء بدءًا من عمليات النقل المباشرة للمعرض إلى وضع كلمات مرور للألبوم.

يأتي Private Photo Vault مزودًا بميزة رمز المرور التي تتيح لك تعيين رمزي مرور مختلفين.



سيقودك أحدهما إلى مجلد عام بينما يمنحك الآخر حق الوصول إلى المجلد السري الذي يحتوي على صورك الخاصة.

يرسل هذا التطبيق أيضًا إشعارًا بالمتطفل مع صورة وموقع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ، مما سيساعد في الحفاظ على أمان جهازك.

5.



Hide It Pro

يمكن لتطبيق Hide It Pro إخفاء الصور وقفل التطبيقات وهو مثالي للآباء والأوصياء لقفل أجهزة أطفالهم.

و يتوفر Hide It Pro لنظامي الـ ios و الاندرويد:

Apple iOS

Android

الميزات

يتنكر كمدير صوتي

يختفي التطبيق من قائمة التطبيقات الحديثة لجعله غير قابل للتعقب

يتضمن خيارًا يسمى “الدردشة السرية” الذي يسمح لك بالتواصل بشكل مجهول

لديه أداة تشفير مدمج للحفاظ على أمان بياناتك الأساسية

Hide It Pro هو تطبيق 2 في 1 يخفي صورك ويغلق التطبيقات التي تختارها ويتنكر هذا التطبيق السري لتخزين الصور كمدير ملفات صوتية لتضليل الغرباء.

يحتوي Hide It Pro أيضًا على إعداد خصوصية من الدرجة الأولى مدعوم بأداة تشفير مدمجة لحماية صورك من أي تهديدات خارجية.



وبفضل ميزة إدارة الملفات يمكنك تنظيم صورك للتنقل بسهولة.

6.



1Gallery

1Gallery مثالي لتنظيم وإخفاء الصور و الألبوم فيه يشبه معرض هاتفك ولكن مع القدرة على تمويه الصور المهمة و هو متاح لنظام الأندرويد.

الميزات

يدعم تشفير AES

يوفر ميزات تحرير الصور والفيديو

يعطي معلومات عن نوع ملف الصورة وحجمه

هذا البرنامج يمكنه إخفاء الصور بسهولة و يمكنك استخدامه كمعرض افتراضي لجهازك ، ولكنه يتيح لك أيضًا إخفاء صور محددة و سيحافظ تشفير AES على خصوصية صورك تمامًا.

مثل أي تطبيق عادي ، يتكون التطبيق من أدوات أساسية لتحرير الصور والفيديو ، ويمكنك بسهولة فرز الألبومات والملفات حتى لا تحتاج إلى تصفح جميع الوسائط واحدة تلو الأخرى و لديك أيضًا خيار الاختيار بين وضع كلمة المرور العادية أو النمط للحصول على طبقة إضافية من الحماية.

7.



LockMyPix Secret Photo Vault

الأفضل لتخزين المجلدات الكبيرة و يمكن لـ LockMyPix Secret Photo Vault تخزين صورك الخاصة على بطاقة SD و هو متاح لهواتف الايفون و الأندرويد.

Apple iOS

Android

الميزات

يتضمن مجلدا مزيفًا لتضليل أي متسللين.

يستخدم كارت ميموري لتحرير مساحة التخزين الداخلية

يمكن أن يتنكر في شكل راديو أو آلة حاسبة أو أي تطبيق آخر

يقدم خيارات تخصيص الألبوم المختلفة

تأتي الخصوصية أولاً مع تطبيق LockMyPix Secret Photo Vault الذي يستخدم تشفير AES لإخفاء صورك الشخصية ولديه ميزة المجلدات المزيفة لطبقة إضافية من الأمان.

يستخدم LockMyPix بطاقة SD الخاصة بك لتخزين الصور ومقاطع الفيديو والمستندات الخاصة بك.



نظرًا لأن فتحة بطاقة SD قابلة للتوسيع في معظم الأجهزة فيمكنك اختيار سعة تخزين كافية لملفاتك.

يحتوي LockMyPix أيضًا على ميزات التخصيص حتى تتمكن من تعديل التطبيق حسب رغبتك وإذا كنت تستمتع بتنظيم الصور فيمكنك تصنيف ألبوم التطبيق وميزات الألبوم الفرعي.

8.



Safe Gallery

الأفضل لمستخدمي الهواتف ذات الميزانية المحدودة حيث يتيح لك التطبيق تعيين كلمة مرور لكل ملف ، ولا يستخدم قدرًا كبيرًا من قوة المعالجة و هو متاح لنظام الاندرويد

Android

الميزات

يتيح لك حفظ صور الويب

يمكنك تنزيل أي صورة مباشرة إلى التطبيق

العيوب

لا توجد نسخة احتياطية من التخزين السحابي

إذا كنت تبحث عن تطبيق رائع لإخفاء الصور ومقاطع الفيديو التي لا تشغل مساحة كبيرة فهذا البرنامج مناسب لك و قد تم تطويره لاستخدام الحد الأدنى من طاقة المعالجة وذاكرة الوصول العشوائي و على الرغم من تصميمه خفيف الوزن ، فإن هذا التطبيق رائع في إخفاء الصور التي يتم تنزيلها مباشرة من الإنترنت.

يقلل برنامج اخفاء الصور هذا من مخاطر الأمان عن طريق السماح لك بوضع صورك الخاصة في مجلدات منفصلة ، لكل منها رموز مرور مختلفة.

و يمكن للتطبيق أيضًا تخزين مقاطع الفيديو والمستندات الأخرى.



ولكن من الأفضل أن تحافظ على الاستخدام عند الحد الأدنى لأن هذا التطبيق يفتقر إلى ميزات التخزين الكبير.

9.



Calculator Photo Vault

طريقة مثالية لإخفاء صورك على مرأى من الجميع فهو بالفعل كآلة حاسبة تعمل بكامل طاقتها لكنه في الحقيقة تطبيق لإخفاء الصور و الفيديوهات و هو متاح لنظام الاندرويد

Android

الميزات

يتيح لك المتصفح الخاص المدمج تصفح الويب بشكل مجهول

يقدم جميع الوظائف العادية للآلة الحاسبة.

يشفر تفاصيل ملفك لضمان الخصوصية الكاملة

يغلق تلقائيًا عند هز هاتفك

العيوب

في بعض الأحيان قد يتوقف التطبيق عن العمل

متوفر فقط لنظام الأندرويد

يميزه التصميم عن التطبيقات الأخرى في هذه القائمة فالواجهة الأمامية للتطبيق عبارة عن آلة حاسبة تعمل بكامل طاقتها ويمكنك استخدامها لإجراء بعض العمليات الحسابية ولكن عند إدخال رمز المرور الصحيح في الآلة الحاسبة والضغط على زر يساوي ستتمكن من الوصول إلى خزينتك السرية.

يحتوي التطبيق أيضًا على متصفح خاص مدمج للحصول على تجربة تصفح ويب آمنة تمامًا ولا يمكن تعقبها و هذا يعني أنه يمكنك تنزيل الصور مباشرة إلى التطبيق دون إنشاء أي سجل تنزيل.

لكن الميزة الأكثر تميزًا هي حركة الاهتزاز التي يمكنك استخدامها لإغلاق التطبيق بسرعة عندما تكون في عجلة من أمرك.



و لن تظهر الآلة الحاسبة في التطبيقات المستخدمة مؤخراً.

10.



FotoX

FotoX هو تطبيق تخزين كامل لسلامة وأمن الصور و هو متاح لنظام الأندرويد

Android

الميزات

لا تسمح ميزة الأمان المتقدمة بإلغاء تثبيت التطبيق بدون رمز المرور

يسمح لك بإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك في حالة نسيانها

العيوب

مشغل الفيديو داخل التطبيق يتأخر أحيانًا

غير متوفر لأجهزة iOS

هذا التطبيق عبارة عن حزمة أمان كاملة تمنع الوصول غير المصرح به و يحتوي على تقرير تعطل وهمي وسيغلق عند استخدام رمز مرور خاطئ و في تقرير التعطل يتم الإشارة إلى تفاصيل الاختراق ، حتى تتمكن من رؤيتها بنفسك بعد استعادة الوصول إلى هاتفك.

يأتي FotoX أيضًا مع مساحة تخزين سحابية إضافية لنسخ ملفاتك وصورك الأساسية احتياطيًا.



وإذا نسيت رمز المرور الخاص بك ، فيمكنك إعادة تعيينه من خوادم التطبيق الرئيسية.

إخفاء صورك باستخدام هذه التطبيقات

إذا كنت تريد إخفاء الوسائط على هاتفك الذكي ، فإن استخدام تطبيق يحمي الخصوصية أمر بالغ الأهمية.



الآن بعد أن تعرف على أفضل 10 تطبيقات لإخفاء الصور ومقاطع الفيديو على هاتفك ، اختر برنامج اخفاء الصور الذي تريده واحمي هذه الملفات!

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أفضل 10 برامج لإخفاء الصور لأجهزة الايفون و الأندرويد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أفضل 10 برامج لإخفاء الصور لأجهزة الايفون و الأندرويد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).