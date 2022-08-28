2022/08/28 | 00:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0TjGPARF10s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حصيلة اشتباكات طرابلس الدامية ترتفع إلى ثلاثة وعشرين قتيلاً ، وملفات أخرى في نشرة 12) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حصيلة اشتباكات طرابلس الدامية ترتفع إلى ثلاثة وعشرين قتيلاً ، وملفات أخرى في نشرة 12) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).