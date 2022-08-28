منتخبنا يهزم جزر القمر ويتأهل للدور الثاني من بطولة العرب للناشئين

2022/08/28 | 00:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعتغلب منتخبنا الوطني للناشئين على نظيره جزر القمر بنتيجة (2-1) ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم دون 17 عاماً الجارية في مدينة وهران الجزائرية.وسجل لمنتخبنا الهدفين علي أكبر طاهر في الدقائق (27 و66) بينما سجل الهدف الوحيد لجزر القمر علي سالم بهدف عكسي في الدقيقة (60).وبهذه النتيجة قد تأهل منتخبنا الى الدور الثاني بعد ان رفع رصيده الى 6 نقاط.

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