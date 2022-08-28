تفاصيل تعنيف طفلة من قبل عمتها في كربلاء

2022/08/28 | 00:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

كشفت هيئة رعاية الطفولة، السبت، عن تفاصيل تعنيف طفلة من قبل عمتها في محافظة كربلاء.

وقال الناطق باسم الهيئة العقيد عزيز ناصر في بيان إنه "استجابة لرسائل المواطنين وبناءً على ما جرى تداوله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية من مقطع فيديوي تعرض خلاله لقطات لتعنيف طفلة من قبل ذويها بحلاقة شعر رأسها في محافظة كربلاء المقدسة، وعلى الفور تحركت مفارز الشرطة المجتمعية بالتعاون مع حماية الأسرة وتم التوصل إلى الطفلة المعنفة، حيث تبين ان من قامت بهذا الفعل هي عمتها التي ادعت ان سبب ذلك هو وجود مرض جلدي في رأس الطفلة، إلا ان الكلام الذي رافق المقطع المنشور لا يؤيد صحة هذه الادعاءات".

وأضاف، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق عمة الطفلة المعنفة ووالدتها وعرض القضية أمام قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراء المناسب بصددها".

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