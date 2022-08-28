الاطار التنسيقي: ماضون بإعادة جلسات البرلمان.. هذا ما على حكومة الكاظمي فعله

2022/08/28 | 00:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

جدد الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم السبت، التأكيد على المضي بعملية إعادة جلسات مجلس النواب العراقي، رغم استمرار انصار التيار الصدري الاعتصام قرب مبنى المجلس.

وقال النائب عن الاطار ثائر مخيف، لـ (بغداد اليوم)، إن "قوى الاطار التنسيقي، والقوى المتحالفة معها ماضية بعملية إعادة جلسات مجلس النواب العراقي، خلال الأيام المقبلة"، مبيناً أنه "تم تقديم طلب رسمي بذلك موقع من قبل أكثر من (200) نائب من كتل سياسية مختلفة".

وشدد مخيف أن "حكومة مصطفى الكاظمي مطالبة بتوفير كامل الحماية من أجل إعادة جلسات مجلس النواب العراقي"، مشيراً أن "على رئاسة البرلمان التنسيق الكامل من أجل توفير المكان والحماية لعودة الجلسات، دون أي تسويف ومماطلة لأي سبب كان".

هذا وأكد النائب عن الاطار التنسيقي رفيق الصالحي، في وقت سابق، أن حراك عقد جلسة مجلس النواب مستمر ولا تراجع عن هذه الخطوة.

وقال الصالحي، لـ (بغداد اليوم)، إن "الحراك السياسي من قبل كتل وأحزاب مختلفة مستمر من اجل عقد جلسة مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، ولا تراجع عن هذه الخطوة، فهناك دعم سياسي كبير لهذه الخطوة".

وبين أن "الأيام المقبلة سوف تشهد عودة مجلس النواب لعقد جلساته، فهناك تقديم طلب رسمي لعودة الجلسات قدم الى هيئة رئاسة البرلمان".

وأكد أن "الهيئة ستكون ملزمة بتطبيق هذا الطلب خصوصاً هو مقدم من أكثر من (180) نائباً".

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