2022/08/28 | 00:25 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1p7a-MSYjBE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحقوق والتعايش السلمي في إقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحقوق والتعايش السلمي في إقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).