شاهد بالفيديو.. الحقوق والتعايش السلمي في إقليم كردستان

2022/08/28 | 00:25 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحقوق والتعايش السلمي في إقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 1p7a-MSYjBE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحقوق والتعايش السلمي في إقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحقوق والتعايش السلمي في إقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).