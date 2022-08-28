عشرة مصابين بحادث مروري في الديوانية

2022/08/28 | 00:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية المرور العامة، السبت، عن إصابة عشرة أشخاص بحادث مروري في محافظة الديوانية.وقالت المديرية في بيان، “وقع حادث تصادم بين مركبتين على طريق ديوانية/ شامية، بين المركبة الاولى/ نوع كيا اوبتما والمركبة الثانية/ نوع هونداي سنتافيا بسبب السير عكس الاتجاه من قبل سائق المركبة الاولى حدث الاصطدام”.

وأضاف البيان أن الحادث “ادى الى اصابة عشرة اشخاص”.

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