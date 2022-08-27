2022/08/28 | 00:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس إلى 23 قتيلا و 140 جريحا حسب بيان وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع حصيلة اشتباكات طرابلس إلى 23 قتيلا و140 جريحا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع حصيلة اشتباكات طرابلس إلى 23 قتيلا و140 جريحا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).