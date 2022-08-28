اتهامات متبادلة حول فساد المشاريع في الانبار: الأرقام مخيفة

2022/08/28 | 00:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تعاني مؤسسات الانبار من الفساد المستشري في وقت توجه أصابع الاتهام نحو الأحزاب المهيمنة...

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