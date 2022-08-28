2022/08/28 | 00:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تنشر وكالة المسلة ابرز الحوارات عبر الفضائيات التلفزيونية، السبت 08/27/2022.عضو تحالف الفتح سلام...

ظهرت المقالة تفاعلات الساعة: موافقة الكرد والسنة على دعوة الصدر مستحيلة وابعاد الأحزاب ينذر بفوضى أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاعلات الساعة: موافقة الكرد والسنة على دعوة الصدر مستحيلة وابعاد الأحزاب ينذر بفوضى) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاعلات الساعة: موافقة الكرد والسنة على دعوة الصدر مستحيلة وابعاد الأحزاب ينذر بفوضى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).