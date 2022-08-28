الموت يُفجع الفنان هاني رمزي: “ربنا يصبرنا على فراقك”

2022/08/28 | 00:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الفنان المصري هاني رمزي، وفاة خاله الدكتور وهيب توفيق.ونشر الفنان هاني رمزي، عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”، صورة لخاله، وعلق عليها بقوله: “رحل اليوم خالى الدكتور وهيب توفيق محلي الوحش على رجاء القيامة”.وختم: “هتوحشني قوي يا خالي، وربنا يصبرنا على فراقك يا حبيبي”.

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