بيع سيارة الأميرة ديانا بسعر قياسي مع اقتراب ذكرى وفاتها

2022/08/28 | 01:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيعت سيارة كانت تقودها الأميرة ديانا في الثمانينيات من القرن الماضي مقابل 650 ألف جنيه إسترليني (764 ألف دولار) في مزاد السبت، قبل أيام فقط من الذكرى الخامسة والعشرين لوفاتها.

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