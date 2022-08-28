2022/08/28 | 02:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أصدر المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر السبت، تحذيراً من منصات اعلامية ’مشبوهة’....

ظهرت المقالة التيار الصدري يتبرأ من أوروك نيوز و الجدار نيوز أولاً على المسلة.

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