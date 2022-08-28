2022/08/28 | 02:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تأهل المنتخب الوطني للناشئين، السبت، إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب دون 17 عاماً،...

ظهرت المقالة منتخب الناشئين يتأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب الناشئين يتأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب الناشئين يتأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).