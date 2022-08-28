احتجاجات في الهند بعد الافراج عن مدانين باغتصاب جماعي

2022/08/28 | 03:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم المئات، السبت، مظاهرات في عدة أجزاء من الهند احتجاجا على قرار الحكومة الأخير بإطلاق سراح 11 رجلا سجنوا مدى الحياة بتهمة الاغتصاب الجماعي لامرأة مسلمة خلال أعمال شغب دينية مدمرة في الهند عام 2002.

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