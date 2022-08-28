ليبيا.. تجدد المعارك

2022/08/28 | 04:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تصعيد جديد في العاصمة الليبية طرابلس..تجدد المعارك بعد حشد كبير من الكتائب المسلحة التابعة لكل من فتحي باشاغا رئيس الوزراء المكلف من البرلمان ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ..هل هي جزء من محاولة جديدة من باشاغا لدخول طرابلس والاستيلاء على السلطة فيها؟ وهل تفضي مساعي واشنطن إلى تقريب وجهات نظر الفرقاء وإقناع أطراف النزاع بوقف التصعيد؟

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