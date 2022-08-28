سلوفاكيا تعهد الى بولندا وجمهورية التشيك حماية أجوائها

2022/08/28 | 05:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ووقّع وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد ونظيرته التشيكية يانا تشيرنوشوفا ووزير الدفاع البولندي ماريوس بلاتشاك اتفاقا بهذا الشأن.

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