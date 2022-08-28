أنقذ أسرتين مصرية وسعودية.. السعودي البقمي يروي تفاصيل فيديو سيل وادي تربة ويثير تفاعلا

2022/08/28 | 05:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقابلة أجراها المواطن السعودي ناحي البقمي بعد التداول الواسع لمقاطع فيديو من عملية انقاذ قام بها لأسرتين سعودية ومصرية جرفتهم سيول وادي تربة.

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