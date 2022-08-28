أبرز نقاط “الشراكة المتجددة” والاتفاقيات التي وقعتها باريس والجزائر

2022/08/28 | 05:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجزائر -(أ ف ب) – أبرمت الجزائر وفرنسا السبت، “شراكة متجددة” ووقّعتا سلسلة من اتفاقيات التعاون بمناسبة زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الجزائر.في ما يأتي أهم القرارات المتخذة على المستوى السياسي والاستراتيجي والاقتصادي والعلمي ولصالح الشباب، وفق الإعلان المشترك الذي وقعه رئيسا البلدين والاتفاقيات الأربع المبرمة.– تعزيز الحوار السياسي سيتم إنشاء “مجلس […]

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