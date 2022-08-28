كولومبيا.. الكشف عن رجال دين متهمين بانتهاكات جنسية بحق أطفال

2022/08/28 | 06:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الكنيسة الكاثوليكية في كولومبيا، السبت، عن أسماء 26 رجل دين تم التحقيق معهم في مزاعم بارتكاب انتهاكات جنسية بحق أطفال بين عامي 1995 و2019.

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