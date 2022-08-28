كوشنر يكشف جملة بحديث جانبي لقادة عرب في السعودية سمعه مسؤول أمريكي خلال زيارة ترامب

2022/08/28 | 07:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حديثا جانبيا لعدد من القادة العرب خلال زيارة ترامب إلى المملكة العربية السعودية في مذكراته التي حملت عنوان "breaking History".

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