2022/08/28 | 07:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصّل "فيسبوك" إلى اتفاق أولي في الدعوى القضائية الجماعية ضده والمستمرة منذ وقت طويل لإتاحته سابقا لأطراف ثالثة، بينها شركة "كامبريدج أناليتيكا"، الوصول إلى بيانات مستخدميه الخاصة واستغلالها.

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