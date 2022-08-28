محافظ كربلاء يترأس اجتماع اللجنة الأمنية العليا في المحافظة استعدادا للأربعينية

2022/08/28 | 08:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ترأس محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، الأحد، اجتماع اللجنة الأمنية العليا في المحافظة استعدادا لزيارة الاربعينية.وبحسب بيان لهيئة الحشد تلقته ايرث نيوز، فان “الاجتماع ضم قائد عمليات كربلاء المقدسة الفريق الركن علي الهاشمي وقائد شرطة كربلاء اللواء احمد زويني وقائد عمليات الفرات الأوسط للحشد اللواء علي الحمداني ومديري كافة الأجهزة الأمنية […]

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