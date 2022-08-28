2022/08/28 | 08:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في كتاب مذكراته "Breaking History" عن لقاء جمعه مه السعودي فهد بن عبدالله تونسي الذي رأس وفدا سعوديا في نيويورك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد كشف كوشنر لقاء معه.. ماذا نعلم عن السعودي فهد بن عبدالله تونسي؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد كشف كوشنر لقاء معه.. ماذا نعلم عن السعودي فهد بن عبدالله تونسي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).