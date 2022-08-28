2022/08/28 | 09:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخاذ الاجراءات القانونية بحق عمة الطفلة المعنفة ووالدتها .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رعاية الطفولة تتخذ اجراءات صارمة بحق معنفي طفلة في كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رعاية الطفولة تتخذ اجراءات صارمة بحق معنفي طفلة في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).