2022/08/28 | 10:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، الأحد، اجتماع اللجنة الأمنية العليا في المحافظة استعدادا لزيارة الاربعينية.

وذكر بيان للحشد الشعبي، أن “الاجتماع ضم قائد عمليات كربلاء المقدسة الفريق الركن علي الهاشمي وقائد شرطة كربلاء اللواء احمد زويني وقائد عمليات الفرات الأوسط للحشد اللواء علي الحمداني ومديري كافة الأجهزة الأمنية في المحافظة حث تم مناقشة عدد من الملفات الموضوعة على جدول الاعمال ومن بينها الاستعدادات الأمنية الخاصة بزيارة اربعينية الإمام الحسين (عليه السلام(“.

وأضاف البيان أنه “تم التأكيد خلال الاجتماع على الإجراءات الامنية في نقاط التفتيش والسيطرات الخارجية والداخلية والتأكيد على القيافة الخاصة بالمنتسبين والانضباط العالي في التعامل مع الزائرين والتأكيد على اجراءات مديرية المرور ودعمها بآليات من مديرية المرور العامة فضلا عن الاجراءات الاستباقية لمديرية الدفاع المدني”.

وتابع، “كما وتم التأكيد على التعامل بحزم مع موضوع التجاوز والبيع العشوائي خصوصا في مداخل المحافظة والمناطق الاخرى وايضا منع الجزر العشوائي والزام اصحاب المواكب بحماية البنى التحتية والخدمات العامة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ كربلاء يترأس اجتماع اللجنة الأمنية العليا استعدادا للأربعينية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ كربلاء يترأس اجتماع اللجنة الأمنية العليا استعدادا للأربعينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).