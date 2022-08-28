2022/08/28 | 10:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، إن الجمهورية توفر لنفسها بالكامل الكميات اللازمة من الفحم الحجري، وتستطيع تصديره إلى الخارج.وأضاف بوشيلين، في تهنئته لعمال المناجم بمناسبة عيدهم المهني: “بفضل عملكم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جمهورية دونيتسك: ننتج كفايتنا من الفحم ونستطيع تصديره المركز الخبري الوطني.

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