2022/08/28 | 10:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية: سنعلن نتائج السادس الإعدادي بعد قليل المركز الخبري الوطني.

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