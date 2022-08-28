العراق يتأهل لربع نهائي كأس العرب للناشئين

2022/08/28 | 10:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن المنتخب العراقي للناشئين، السبت،

من الفوز على نظيره جزر القمر في كأس

العرب للناشئين بهدفين لهدف.

وجاءت المباراة ضمن الجولة الثانية من

منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم دون

17 عاماً الجارية في م

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