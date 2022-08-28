النزاهة تضبط تجاوزات واستيلاء على مواد بـ ٨.٥ مليارات دينار في المثنى

2022/08/28 | 10:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكَّدت دائرة التحقيقات في الهيئة

تنفيذها ثلاث عمليَّات ضبطٍ لهدر المال

العام في مُحافظة المثنى، مُوضحةً أنَّ

قيمة الأموال التي تمَّ هدرها بلغت زهاء

(8,500,000,000) مليارات دينار.

الدائرة أشارت في بيا

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