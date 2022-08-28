ناسا تستعد لإطلاق مركبة إلى القمر.. تطور علمي حاسم يترقبه العالم

2022/08/28 | 10:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: للمرة الأولى منذ 5 عقود، تستعد وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” لإطلاق مركبة إلى القمر،...

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تطور علمي حاسم يترقبه العالم أولاً على المسلة.

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