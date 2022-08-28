إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه جنين

2022/08/28 | 10:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصيب ثلاثة فلسطينيين، أحدهم بجراح خطيرة، اليوم الأحد، برصاص جيش الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامه مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات العدو في جنين ونابلس .

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن ثلاث إصابات بينها واحدة خطيرة وصلت إلى مستشفى ابن سينا التخصصي.

وذكر شهود عيان بأن قوة “إسرائيلية” مكونة من عدة جيبات عسكرية اقتحمت مدينة جنين.

وتصدى مقاومون فلسطينيون لتلك القوات على مفرق نيسان، وأطلقوا زخات من الرصاص تجاهها.

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