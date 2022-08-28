التربية: اعلان نتائج الدراسة الاعدادية بفروعها كافة بعد قليل

2022/08/28 | 10:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التربية اليوم الاحد، موعد اعلان نتائج الدراسة الاعدادية بفروعها كافة.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب ان “اعلان نتائج الدراسة الاعدادية بفروعها كافة سيكون بعد قليل.

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