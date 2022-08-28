ارتفاع طفيف بأسعار الذهب محلياً

2022/08/28 | 10:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ارتفعت أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العراقية اليوم الأحد بشكل طفيف.

وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً بين الجمهور، 359 ألفاً و85 دينار مستثنى منه أجور الصياغة.

وبلغ سعر مثقال الذهب من عيار 24، 410 آلاف و375 ديناراً عدا أجور الصياغة.

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