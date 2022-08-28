(ايرث نيوز) تنشر نتائج الدراسة الاعدادية بجميع فروعها اليوم

2022/08/28 | 10:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تنشر وكالة ايرث نيوز، اليوم الأحد، نتائج الدراسة الاعدادية بجميع فروعها.وكانت وزارة التربية، قد أكدت في وقت سابق من اليوم الاحد، ان اعلان نتائج الدراسة الاعدادية بفروعها كافة سيكون بعد قليل.بإمكانكم متابعة نتائج الدراسة الاعدادية بجميع فروعها عبر منصات وكالة ايرث نيوز: الموقع الإلكتروني اضــغـــط هنـــــــــا قناة تلغرام (ايرث نيوز) اضــغـــط […]

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