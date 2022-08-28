الصحة العالمية تطلق تحذيرات جديدة بشأن فيروس كورونا

2022/08/28 | 10:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجهيز المنظومات الصحية لمواجهة الارتفاع المحتمل في عدد الإصابات الجديدة.

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