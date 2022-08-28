4 محاور تتصدر اول اجتماع للاتحاد الوطني الكردستاني بعد احداث 8 تموز

2022/08/28 | 10:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الاحد، عن عقد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أول اجتماع موسع له بعد احداث الثامن من تموز، مبينا انه سيتمضمن اربعة محاور اساسية بينها الغاء الرئاسة المشتركة.

وقال المصدر، لـ (بغداد اليوم)، إن "اجتماع المجلس القيادي سيلغي نظام الرئاسة المشتركة، وسيتم إضافة أعضاء إلى المكتب السياسي والقيادي للاتحاد الوطني، فيما سيكون الوضع السياسي في العراق ومواقف الحزب السابقة وبرامج العمل المقبلة، أبرز محاور الاجتماع".

وتابع، أن "الاجتماع سيقرر بالإضافة إلى بحث الوضع في الإقليم والسليمانية، تشكيل وفد خاص للتحاور مع الأطراف العراقية وإيكال سائر ملفات بغداد المتعلقة بالاتحاد الوطني إلى الوفد المفترض".

واكد المصدر، أن "أحداث الـ 8 من تموز 2021 اصبحت بمثابة حجرة عثرة أمام تواصل اجتماعات المجلس القيادي للاتحاد الوطني وسيكون اجتماع الأحد أول اجتماع موسع للمجلس بعد تلك الأحداث".

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