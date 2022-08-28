على الحدود الأردنية والمصرية.. إسرائيل تحبط تهريب مخدرات بـ38 مليون دولار

2022/08/28 | 11:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبطت القوات الإسرائيلية تهريب أكثر من 2000 كيلوغرام من المخدرات إضافة إلى أكثر من 300 قطعة سلاح غير قانونية خلال العام الحالي على الحدود المصرية والأردني، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي.

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