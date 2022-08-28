الاحتفال باليوبيل الذهبي لنادي قره قوش الرياضي و مرور نص قرن من تأسيسه

2022/08/28 | 12:19 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – الحمدانية / ديفد سالم في مهرجان كبير احتفل نادي قره قوش و اهالي الحمدانية و ادارتها بمرور نص قرن من تأسيس النادي و احتفلوا باليوبيل الذهبي للنادي وسط اجواء بهيجة و على ملعب النادي بحضور جماهيري كبير وتضمنت الحفل فقرات متنوعة وشيقة بدئت باستعراض لجميع الفرق الرياضية التابعة للنادي و في …

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