الكويت: فتح باب الترشح للانتخابات النيابية غدا والتصويت 29 ايلول

2022/08/28 | 12:19 - المصدر: وكالة خبر

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يفتح غدا باب الترشح للانتخابات النيابية في الكويت لاختيار أعضاء مجلس الأمة على أن يجرى التصويت في 29 ايلول المقبل، .

وصدر, اليوم الأحد, مرسوم الدعوة الى الانتخابات ونُشر في ملحق خاص من الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”.

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