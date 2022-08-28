2022/08/28 | 12:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن القيادي في حشد محافظة الانبار عواد العصمان ، الاحد، عن مقتل احد عناصر تنظيم “داعش” الاجرامي بعملية امنية استباقية استهدفت صحراء الانبار الغربية .

وقال العصمان إن “قوة امنية من حشد قضاء حديثة شرعت بعملية اقتحام نفق سري لعناصر التنظيم الاجرامي في منطقة صحراء قضاء راوه غربي الانبار، على خلفية ورود معلومات استخباراتية افادت بوجود عدد من عناصر التنظيم الاجرامي يختبئون في النفق المستهدف “.

واضاف ان” القوة اطلقت وابل من العيارات النارية صوب النفق المستهدف ما ادى الى مقتل احد عناصر التنظيم الاجرامي ، مبينا ان” العملية مازالت مستمرة وفق معلومات تفيد بوجود عناصر اخرين للتنظيم الاجرامي في المنطقة المستهدفة “.

وأشار العصمان الى ان “القوات الامنية شددت من اجراءاتها الامنية على مناطق الغربية للحيلولة دون وقوع اي خرق امني”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يعلن مقتل “داعشي” بعملية امنية في صحراء الأنبار) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يعلن مقتل “داعشي” بعملية امنية في صحراء الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).