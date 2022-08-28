برلمان كردستان يمدد عمره التشريعي لهذا السبب

2022/08/28 | 12:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستانأعلن نائب رئيس البرلمان الكردستاني هيمن هورامي، اليوم الأحد، بأن برلمان كردستان ماض في تمديد عمره التشريعي بعد عدم التمكن من إجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم بموعدها.وقال هورامي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل ، وتابعته (بغداد اليوم) إن "برلمان الإقليم يستأنف عقد الجلسات بفصله التشريعي الجديد مطلع شهرالمقبل".وبين: "مما يؤسف له بأن الكتل البرلمانية كافة أخفقت بالمضي بإجراء الانتخابات البرلمانية وفقا لما حدده رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر بسبب عدم توصل الأطراف السياسية إلى اتفاق مشترك حول مشروع قانون الانتخابات وتعديله وتفعيل عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء او تغييرها".وأكد أن "الدورة البرلمانية الحالية ستمدد عمرها لكي لايدخل إقليم كردستان في فراغ قانوني ودستوري".

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