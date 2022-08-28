الإساءة والتهديد للمؤسسة التربوية يتصدى لها موظفو تربية البصرة باليافطات المنددة

2022/08/28 | 12:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نظم عدد من موظفي ديوان تربية البصرة، اليوم الاحد، وقفة احتجاجية شجبا للتهديدات والاساءات المتكررة من مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر بيان لعلاقات وإعلام تربية البصرة، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "قام موظفو ديوان المديرية العامة لتربية البصرة بوقفة احتجاجية داخل مبنى المديرية صباح الأحد ٢٠٢٢/٨/٢٨ شجبا للتهديدات والاساءات المتكررة من قبل عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تسيء للعملية التربوية ولكرامة الموظف بصورة واضحة".

وتابع، أنه "وقد شارك في الوقفة أحمد عباس بريسم معاون المدير العام ومديري اقسام الديوان ومسؤولي الشعب والموظفين حيث حملوا شعارات تندد بالضغوطات التي يتعرض لها الموظفين خصوصا في أقسام المالية والتعليم العام والملاك بالاضافة إلى الشعبة القانونية الذين يقومون بتطبيق الاجراءات الادارية وفق القانون حيث لاتوجد صلاحيات للمديرية في مجالات التعيينات والقضايا المالية التي تحددها الجهات العليا ذات العلاقة".

وبين أنه "وقد قرر المحتجين رفع دعاوى أصولية إلى الجهات المختصة لغرض الكشف عن أصحاب هذه الصفحات واحالتهم إلى القضاء وطالبوا الجهات الأمنية بتوفير الحماية اللازمة للمؤسسة التربوية ".

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