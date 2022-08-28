التعليم تصدر قرارا هاما بشأن شريحة من الطلبة

2022/08/28 | 12:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر موعد لإعادة التسجيل سيكون في نهاية الأسبوع الأول بعد إعلان نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية 2023/2022.

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