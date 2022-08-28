2022/08/28 | 12:21 - المصدر: المسلة

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ظهرت المقالة صور تكشف عن تقادم واندثار في جسر الطوبجي..



بسبب عدم الصيانة أولاً على المسلة.

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