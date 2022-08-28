الكويت.. انتخابات مجلس الأمة في 29 سبتمبر

2022/08/28 | 12:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الكويت، الأحد، أن يوم 19 سبتمبر المقبل سيكون موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية لمجلس الأمة الجديد بعد أسابيع على صدور المرسوم الأميري بحل البرلمان.

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