2022/08/28 | 12:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قسم التنمية والتأهيل الاجتماعي

للشباب التابع للعتبة الحسينية المقدسة

اطلاق برنامج طموح للقيادات الشبابية

تحت شعار (مجتمعنا مسؤوليتنا) بمشاركة

اكثر من 30 شاب من عشر محافظات عراقية.

وقال مسؤول شعب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة الحسينية تطلق برنامج طموح للقيادات الشبابية بمشاركة 10 محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العتبة الحسينية تطلق برنامج طموح للقيادات الشبابية بمشاركة 10 محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).