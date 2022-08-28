طهران تطالب بإعادة المسجونين الإيرانيين في تركيا إلى البلاد

2022/08/28 | 12:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب وزير العدل الإيراني، أمير حسين

رحيمي، بنقل المسجونين الإيرانيين

الذين يمضون عقوباتهم في السجون

التركية إلى إيران، مشددا على ضرورة

اتخاذ التدابير اللازمة لنقل هؤلاء

المسجونين.

وخلال استقبال شريف

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