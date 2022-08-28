القوات الأوكرانية قصفت جمهورية دونيتسك 53 مرة خلال اليوم الماضي

2022/08/28 | 12:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك

الشعبية، إن الجيش الأوكراني قصف خلال

الـ24 ساعة الماضية أراضي الجمهورية 53

مرة من مختلف صنوف الأسلحة.

وأشارت القيادة في بيانها اليوم، إلى أن

القوات الأوكرانية استهدفت

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